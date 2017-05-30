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Умерла девушка Джеймса Бонда

Сегодня, 10:06

Питерс сыграла в четвертой части фильмов о Джеймсе Бонде под названием "Шаровая молния" с Шоном Коннери. 

Молли Питерс
Молли Питерс twitter.com
Английская актриса Молли Питерс, известная многим по роли девушки Джеймса Бонда, ушла из жизни на 76 году.

Об этом сообщил телеканал Fox News.

Позже информация о смерти актрисы появилась и в Twitter поклонников "бондианы".

"Мы с прискорбием узнали, что Молли Питерс умерла в возрасте 75 лет. Наши мысли сейчас с ее семьей", — говорится в сообщении.

Заметим, что Питерс сыграла в четвертой части фильмов о Джеймсе Бонде под названием "Шаровая молния" с Шоном Коннери. 

Напомним, умер британский актер сэр Роджер Мур, который вошел в историю кинематографа благодаря образу агента Джеймса Бонда.

 

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