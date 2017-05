Умерла девушка Джеймса Бонда

Английская актриса, известная многим по роли девушки Джеймса Бонда , ушла из жизни на 76 году.

Об этом сообщил телеканал Fox News.

Позже информация о смерти актрисы появилась и в Twitter поклонников "бондианы".

"Мы с прискорбием узнали, что Молли Питерс умерла в возрасте 75 лет. Наши мысли сейчас с ее семьей", — говорится в сообщении.

We are sad to hear that Molly Peters has passed away at the age of 75. Our thoughts are with her family. pic.twitter.com/6k3Ifs2gpY