Умерла солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан

Ей было 46 лет.

Фото: LETA

Причину смерти певицы полиция не сообщает.

Смерть певицы подтвердила ее агент Линдси Холмс. Она заявила, что ОʼРиордан умерла в Лондоне, куда приехала по работе, записывая музыку вместе с другими участниками группы.

The Cranberries — ирландская рок-группа, образованная в 1989 году и добившаяся мировой известности в 1990-х. О'Риордан присоединилась к коллективу в 1990 году в возрасте 18 лет. Прорывом для группы стал второй альбом "No Need to Argue", наиболее успешная пластинка группы, проданная тиражом около 16,7 млн копий. Содержит самый известный хит группы под названием "Zombie", песня-протест против терактов Ирландской республиканской армии, военизированной группировки, целью которой является достижение полной самостоятельности Северной Ирландии от Соединенного Королевства.

Также на альбоме содержались другие получившие всемирную известность хиты "Ode to My Family", "I Can't Be with You", "Empty".

Долорес О'Риордан и The Cranberries. Лучшие песни группы поколения 90-х

Всего группа выпустила восемь альбомов, последний их них - "Something Else" - в 2017-м. За время своего существования группа продала более 40 миллионов копий своих пластинок.

Также ОʼРиордан занималась самостоятельным творчеством и записала две сольные пластинки - "Are You Listening?" и "No Baggage", получившие хорошие оценки прессы.

С 18 июля 1994 года О'Риордан была замужем за бывшим тур-менеджером группы Duran Duran Доном Бертоном, с которым развелась в 2014 году. У скончавшейся певицы осталось трое детей: сын Тэйлор Бакстер и дочери Молли Ли и Дакота Рэйн.