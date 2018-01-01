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В Донецке два известных российских артиста пели для боевиков "ДНР", фото, видео

Вчера, 18:09
Донецк, Александр Буйнов < >
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1 / 14 Александр Буйнов на сцене Центра славянской культуры в Донецке. (dan-news.info)

Российские певцы исполнили порядка двадцати песен.

Донецк, Александр Буйнов
Александр Буйнов. dan-news.info
В оккупированном Донецке, 24 февраля, российские артисты сАлександр Буйнов  два часа пели для боевиков "ДНР", поздравляя с Днем защитника Отечества.

Концерт прошел на сцене Центра славянской культуры, где в зале собрались порядка тысячи зрителей, в их числе – двенадцать жителей подконтрольной Киеву части Донбасса,, сообщается на одном из порталов террористов.

Российские певцы исполнили порядка двадцати песен.

Отмечается, что мероприятие также посетил "председатель народного совета ДНР" Денис Пушилин и другие "официальные лица республики".

"Несмотря на обстрелы вдоль линии соприкосновения, наши граждане надеются на возврат к мирной жизни. Очень благодарен российским артистам, которые приезжают к нам и разделяют с нами праздник", — сказал Пушилин.
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Донецк, концерт, Денис Майданов, Александр Буйнов, артист, певец
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