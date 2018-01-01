В Москве Ксению Собчак подожгли во время выступления с Филиппом Киркоровым, видео

Бывший кандидат в президенты РФ призналась, что "было страшно гореть".
Мероприятие проходило на сцене спортивного конкурса "Олимпийский", ведущая прокомментировала номер в Instagram.
"Было страшно гореть, но на репетициях огня было больше:)...", — написала Собчак.
Ранее сообщалось, что в городе Павлово Нижегородской области РФ накануне концерта Филиппа Киркорова из автомобилей с декорациями исчезли концертные костюмы для нового шоу на общую сумму в полмиллиона рублей.
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