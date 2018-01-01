В Москве Ксению Собчак подожгли во время выступления с Филиппом Киркоровым, видео

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1 / 4 Ксения Собчак спела с Филиппом Киркоровым, во время выступления ее подожгли (instagram.com/xenia_sobchak)

Бывший кандидат в президенты РФ призналась, что "было страшно гореть".

Ксения Собчак спела с Филиппом Киркоровым, во время выступления ее подожгли instagram.com/xenia_sobchak

В столице России Москве на премии "Муз-ТВ 2018" бывший кандидат в президенты страны, телеведущая Ксения Собчак спела с исполнителем Филиппом Киркоровым, во время выступления ее подожгли.

Мероприятие проходило на сцене спортивного конкурса "Олимпийский", ведущая прокомментировала номер в Instagram.

"Было страшно гореть, но на репетициях огня было больше:)...", — написала Собчак.

Ранее сообщалось, что в городе Павлово Нижегородской области РФ накануне концерта Филиппа Киркорова из автомобилей с декорациями исчезли концертные костюмы для нового шоу на общую сумму в полмиллиона рублей.

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