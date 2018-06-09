В Москве Ксению Собчак подожгли во время выступления с Филиппом Киркоровым, видео

В столице России Москве на премии "Муз-ТВ 2018" бывший кандидат в президенты страны, телеведущая Ксения Собчак спела с исполнителем Филиппом Киркоровым, во время выступления ее подожгли.

Мероприятие проходило на сцене спортивного конкурса "Олимпийский", ведущая прокомментировала номер в Instagram.

"Было страшно гореть, но на репетициях огня было больше:)...", — написала Собчак.

Ранее сообщалось, что в городе Павлово Нижегородской области РФ накануне концерта Филиппа Киркорова из автомобилей с декорациями исчезли концертные костюмы для нового шоу на общую сумму в полмиллиона рублей.