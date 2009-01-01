В Сети появились редкие фото последнего любовника Фредди Меркьюри

Познакомились они в 1984 году в баре.

Фредди Меркьюри и Джим Хаттон boredpanda.com

Джим Хаттон был парикмахером и последним любовником знаменитого музыканта Фредди Меркьюри.

Об этом пишет издание BoredPanda.

Информации о Хаттоне осталось совсем не много, помимо того, что он был тихим и спокойным человеком.

Познакомились они в 1984 году в баре, но серьезные отношения завязали только через 18 месяцев после знакомства — по иронии судьбы музыкант и его друг снова встретились в том же баре. В скором времени они начали жить вместе в поместье Меркьюри Garden Lodge.

После того, как Фредди Меркьюри диагностировали СПИД, Хаттон был с ним до самой смерти.

Сам же Джим пережил своего звездного любовника и скончался в 2010 году в Ирландии. Причина смерти достоверно не известна.

Напомним, Макс Барских в чулках примерил образ легендарного Фредди Меркьюри.