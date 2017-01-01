Вокруг украинского певца, который решил представлять Белоруссию, разгорелся скандал

Песня Никиты Алексеева нарушает правила конкурса "Евровидение".

Украинский исполнитель решил выступать на Евровидении с композицией, которая уже звучала в русскоязычной версии.

Вокруг украинского певца Никиты Алексеева, который на конкурсе "Евровидения", разгорается скандал.

Причиной послужила его пенся "Forever". Телеграм-канал Super сообщает, что Алексеев уже исполнял ее на концертах в мае 2017 года что категорически противоречит правилам конкурса. Песня же "Forever" является англоязычной версией его сингла "Навсегда".

Стоит отметить, что по правилам конкурса участникам разрешено использовать произведения, не воспроизводимые нигде минимум за год.

Примечательно, что первыми Никиту запалили фанаты конкурса с Украины, которые возмутились желанием соотечественника представлять в Европе интересы чужого государства. Видеодоки нарушения певцом регламента "Евровидения" уже отправлены в EBU.

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