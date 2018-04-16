Впервые в истории лауреатом Пулитцеровской премии стал рэпер

Церемония награждения состоялась 16 апреля.

Кендрик Ламар в свои 30 лет получил почетную премию Фото: Reuters

Американский рэпер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию за альбом "DAMN.", который вышел в 2017 году. Он стал первым не классическим или джазовым исполнителем, который получил Пулитцера,

Церемония награждения состоялась 16 апреля в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Премию артист получил в номинации "Музыка", сообщает Associated Press.

Как отмечают организаторы, альбом DAMN Ламара вмещает виртуозную коллекцию песен, объединенных искренностью простонародной речи и ритмической динамикой, что дают впечатляющие зарисовки множества составляющих современной жизни афроамериканцев.





В 2015 году Кендрика Ламара номинировали в 11 позициях на премию Грэмми. Более получал только Майл Джексон. В 2018 году альбом DAMN Ламара также получил Грэмми и был назван лучшим альбомом года.

Напомним, Пулитцеровская премия — одна из самых престижных наград в области литературы, журналистики, музыки и театра в США, основана издателем "желтой прессы" Пулитцер.

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