"Жесть". В сети ужаснулись фото Аллы Пугачевой из 90-х

Иным артисткам хоть изредка, но все же удается повернуть время вспять.

Алла Пугачева rzhacha.com

Бывший участник и продюсер поп-группы "Ласковый Май" Андрей Разин показал архивную фотографию легендарной советской и российской певицы Аллы Пугачевой, сделанный более двадцати лет назад − в 1995 году.

Снимок он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

"Наши звезды! 1995 год", - подписал Разин фото, на котором, кроме Пугачевой, запечатлены Филипп Киркоров и тогдашний зять певицы − Владимир Пресняков-младший.

К слову сказать, на снимке Пугачева выглядит не лучшим образом. В 95-м певица явно страдала от лишнего веса. Это с ужасов подметили и подписчики страницы Разина. Кроме того, они утверждают, что сейчас, в 2018-м, уже 68-летняя исполнительница выглядит намного лучше.

Instagram

Напомним, ранее сообщалось о том, что новогоднее выступление Пугачевой закончилось громким скандалом.