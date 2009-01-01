Американский генерал рассказал, чему военные США научились у бойцов ВСУ

Ходжес поделился с украинскими офицерами личным опытом, мудростью и хитростями военных стратегий.

Бен Ходжес (слева) посетил университет обороны Украины nuou.org.ua

В Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского с лекцией выступил Командующий Объединенных сухопутных войск США в Европе генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы университета.

"Опытный военный поделился с украинскими офицерами личным опытом, мудростью и хитростями военных стратегий. Во время выступления командующий показал присутствующим видео современных американских сухопутных войск в Европе, а также рассказал о их задачах. Ключевые аспекты касались подготовки к возможному полномасштабного наступлению России. Сейчас США активно переправляет военную технику в Европу для укрепления позиций стран-членов и партнеров НАТО. Вместе с тем, стоит задача достичь совместимости с военнослужащими этих стран. Основной ресурс направлен на сдерживание возможного нападения", — рассказали в университете.

"Мы заверяем наших союзников, им будет предоставлена военная помощь. Мы много работаем над тем, чтобы остановить Россию от совершения роковой ошибки. Сдерживание — очень дорогостоящий процесс, но еще более затратным является ведение войны. Поэтому Америка прилагает немало усилий, чтобы доставить военную технику в Европу. Мы наращиваем наши мощности, чтобы у россиян даже не возникла мысль о возможном нападении. Однако, если так произойдет и Россия осуществит роковую ошибку, у нас есть ресурсы для ответа - Североатлантический альянс имеет тактические группу, а также группу, которая находится в высокой степени готовности для оказания отпора", — подчеркнул генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес, Командующий Объединенных Сухопутных войск США в Европе.

Обращаясь к слушателям университета, американский генерал отметил, что для сдерживания нужны прежде всего силы и средства. Кроме того, необходимо быстро реагировать на ситуацию и уметь в течение короткого времени переместить технику и личный состав в зону конфликта. Важным аспектом является способность сотрудничества военнослужащих из разных стран, поэтому специалисты НАТО активно проводят тренировки, в том числе с украинскими военными, на совместимость. Вместе с тем Фредерик Ходжес отметил, что боевой опыт защитников Украины американские специалисты учитывают в учебных доктринах.

"Я очень горжусь тем, каким образом украинцы защищают свою страну. Ваши военные мужественные и их трудно сломить. Лично я никогда не был под огнем российской артиллерии, не испытывал нападение ракет. Однако уверен, что большинство из присутствующих почувствовали это на себе, поэтому для нас очень полезно узнать о вашем опыте. Кроме того, когда мы увидели украинские танки, на которые поставлены системы динамической защиты, то сделали вывод, что такие нужны и нам", — подчеркнул генерал-лейтенант.

Учитывая, что в скором времени в университете состоится выпуск слушателей — будущих командиров, командующий Объединенных сухопутных войск США в Европе отметил, что наибольшим ресурсом в ситуации, которая сложилась в Украине, является продвижение в войска молодых командиров, которые "готовы брать на себя ответственность и имеют нестандартное мышление, чтобы принимать решения в ответственные моменты".

После выступления генерала офицеры имели возможность задать вопросы. Отвечая на них, Фредерик Ходжес подчеркнул, что Запад поддерживает Украину, а также сообщил, что уже запланировано военное обучение, во время которого будут отслеживать возможные действия России, а также насколько быстро российские войска могут собрать свои силы для нанесения возможного удара.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что Киеву нужно помогать, а с Россией вести переговоры "с позиции силы".

Фото: nuou.org.ua.