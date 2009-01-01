"Бои продолжаются". Волонтеры рассказали о потерях сил АТО на передовой

Во время этой операции мы понесли невосполнимые потери, рассказали волонтеры.

Волонтеры рассказали о потерях сил АТО Радіо Свобода

Бойцы АТО провели военную операцию на Светлодарской дуге , в результате которой освободили несколько населенных пунктов, а также улучшили свои позиции.

Об этом рассказали волонтеры фонда "Повернись живим" на странице в Facebook.

Однако без потерь не обошлось. По данным волонтеров, на передовой погибли четверо защитников Украины.

Стоит добавить, что во время этой операции были занять важные стратегические населенные пункты и высоты, которые открывают возможность для дальнейшего наступления.

"Теперь на карте можно наблюдать великолепный плацдарм для дальнейшего установления украинского флага в населенном пункте Гольмовское, куда сейчас отступили российские наемники и террористы псевдореспублик", — отметили волонтеры.

Напомним, ранее в пресс-центре штаба АТО рассказали, что в зоне АТО на Луганском направлении отдельные подразделения Вооруженных Сил Украины, придерживаясь Минских соглашений, улучшили тактическое положение.