"Бои продолжаются". Волонтеры рассказали о потерях сил АТО на передовой

Во время этой операции мы понесли невосполнимые потери, рассказали волонтеры.
Бойцы АТО провели военную операцию на Светлодарской дуге, в результате которой освободили несколько населенных пунктов, а также улучшили свои позиции.
Об этом рассказали волонтеры фонда "Повернись живим" на странице в Facebook.
Однако без потерь не обошлось. По данным волонтеров, на передовой погибли четверо защитников Украины.
Стоит добавить, что во время этой операции были занять важные стратегические населенные пункты и высоты, которые открывают возможность для дальнейшего наступления.
"Теперь на карте можно наблюдать великолепный плацдарм для дальнейшего установления украинского флага в населенном пункте Гольмовское, куда сейчас отступили российские наемники и террористы псевдореспублик", — отметили волонтеры.
Напомним, ранее в пресс-центре штаба АТО рассказали, что в зоне АТО на Луганском направлении отдельные подразделения Вооруженных Сил Украины, придерживаясь Минских соглашений, улучшили тактическое положение.