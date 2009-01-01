Через украинско-белорусскую границу пытался прорваться автомобиль с вооруженными людьми

Пограничники применили табельное оружие.

Автомобиль с вооруженными людьми пытался прорваться через украинско-белорусскую границу, пограничники были вынуждены открыть огонь, чтобы задержать нарушителей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

"В 01:45 20 марта на въезд в Беларусь из Украины осуществлена попытка прорыва через государственную границу в пункте пропуска Александровка автомобиля марки "Джип", при этом данное транспортное средство сбило шлагбаум, проехало через средство принудительной остановки и, получив механические повреждения, предприняло попытку прорыва вглубь территории Республики Беларусь. В целях задержания указанного автомобиля сотрудниками органов пограничной службы в пункте пропуска было применено по нему табельное оружие, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что транспортное средство было задержано через 10 минут "в непосредственной близости от пункта пропуска Александровка в районе населенного пункта Габрилеевка Наровлянского района Гомельской области". Среди задержанных два человека, личность которых сейчас устанавливается.

Пограничники предполагают, что в автомобиле мог находиться еще один нарушитель, который в настоящее время разыскивается.

"В ходе осмотра задержанного автомобиля обнаружен пистолет марки ТТ и два снаряженных магазина, а также предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами", — добавляется в сообщении.

В настоящее время в отношении задержанных проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, в Беларуси прошли стихийные бунты против "налога на тунеядство".

Как известно, 300 тысячам украинцев запрещен въезд в Беларусь и Россию