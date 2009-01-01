Дело Пугачева. Обвиняемый в убийстве копов отказался давать показания в суде

Пугачев отметил, что право на отказ давать показания в суде предусматривает статья 63 Конституции Украины.

Пугачев в заде суда УНИАН

Обвиняемый в убийстве патрульных полицейских в Днепре экс-боец бывшего подразделения "Торнадо" Александр Пугачев отказался давать показания в суде.

Об этом он заявил 17 февраля на заседании в Центральном районном суде Днепра, где рассматривают дело, сообщает "Радио свобода".

Александр Пугачев отметил, что право на отказ давать показания в суде предусматривает статья 63 Конституции Украины. На судебном заседании в пятницу обвиняемый подал ходатайство относительно условий пребывания его в зале суда — в течение двух заседаний он находится в специальной металлической клетке со стеклом.

По словам адвоката обвиняемого Артема Ходюша, его подзащитный недоволен условиями содержания в зале суда во время процесса — в металлической клетке, это "унижает его честь и достоинство". По словам адвоката, такое "содержание противоречит нормам конвенции прав человека" и не дает возможности адвокату общаться с клиентом.

Однако судьи, посовещавшись, это ходатайство отклонили. В то же время мать погибшей патрульной полицейской Ольги Макаренко Надежда заявила, что подала иск против обвиняемого с требованием компенсации морального ущерба за гибель ее дочери. Она также отметила, что будет добиваться пожизненного заключения для подсудимого.

Обвиняемый, как и раньше, вины не признает. Следующее судебное заседание запланировано на 3 марта. Суд начнет заслушивать потерпевших.

Напомним, убийце двух копов в Днепре требуют дать пожизненное заключение.