"Держите похоть в руках". Норвежским выпускникам школ запретили секс на дорогах и перекрестках

Как оказалось, в Норвегии окончание средних школ принято праздновать куда как интересне и развратнее, чем это принято в школах украинских.

Норвежские выпускники ВладТайм

Представители дорожной администрации Норвегии (NPRA) обратилась к выпускникам средних школ страны с призывом отказаться от совершения хулиганств и непристройных вещей на дорогах во время выпускных празднеств.

Соответствующее сообщение в пятницу, 20 апреля, опубликовал портал The Local.

Согласно обнародованным данным, руководитель ведомства Терье Густавсен, кроме всего прочего настоятельно рекомендовал учащимся шумно не пьянствовать, не заниматься сексом на дорогах и кольцевых развязках, а также не устраивать забеги нагишом по мостам.

К слову, в Норвегии празднества по поводу окончания школы начинаются приблизительно 20 апреля и заканчиваются 17 мая – в День Конституции страны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Ибице пара прилюдно занялась сексом на рыбных сетях.

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