Французские сенаторы поражены увиденным на Донбассе и обещают поддержку Украине

Французские сенаторы впервые посетили прифронтовой Донбасс и заверили, что будут поддерживать Киев.

Французские сенаторы, посетившие прифронтовую зону на Донбасс е с целью ознакомления с политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в зоне конфликта на востоке Украины, были поражены увиденным.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Французские сенаторы во главе с председателем группы дружбы "Франция-Украина" сената Французской Республики Эрве Мореєм посетили КПВВ "Майорськ", где ознакомились с процедурой пересечения линии разграничения. Также зарубежные гости провели встречи с руководством военно-гражданских администраций, ознакомились с работой негосударственных средств массовой информации в регионе. Традиционно европейские политики заезжают в прифронтовую Авдеевку — мирный город, который искромсала война", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основной целью визита было ознакомление с политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в зоне конфликта.

"Особенно это касается городов, которые расположены на линии разграничения. Увиденное французскую делегацию поразило. После возвращения домой политики намерены активно призывать соотечественников к поддержке Украины", — подчеркивают в штабе.

Сообщается, что на брифинге в Краматорске Эрве Морей отметил, что Франция последовательно поддерживает целостность и суверенитет Украины, ввела санкции против России. Даже несмотря на то, что они негативно сказываются на сельском хозяйстве Франции.

"Сенаторы заверили, что Франция заинтересована в сотрудничестве с Украиной — как в общественно-политической, так и в экономической плоскости. Однако решение относительно участия миротворцев ООН на территории Украины во французском парламенте окончательно не принято. Франция за мир в регионе, за реформы, соблюдение Минских договоренностей, безопасную работу миссии ОБСЕ", — говорится в сообщении.

В свою очередь, председатель ВЦА Донецкой области Павел Жебривский заверил высоких гостей в том, что войну на востоке Украины можно завершить мирным путем в течение считанных месяцев, если перекрыть российско-украинскую границу. И это могут сделать миротворцы ООН, но Россия сопротивляется, ее позиция — на линии разграничения, там где работает наблюдательная миссия ОБСЕ.

Европейских гостей заверили, что после достижения мира Украина станет хорошим партнером для ЕС и даст значительный толчок развитию европейской экономики. В частности, Павел Жебривский предложил французскому бизнесу инвестировать в Донецкую область.

Напомним, ранее Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что настроен поддерживать Минский процесс с целью урегулирования ситуации на Донбассе.