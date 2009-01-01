Главари запугивают и избивают полицаев ДНР, не дают уезжать в Украину — СМИ

Многие сотрудники МВД ДНР не хотят служить террористам.
Об этом со ссылкой на свои данные группа "Информсопротивление" сообщает на сайте Sprotyv.info.
В результате распространяются случаи, когда работники этих подразделений выражают желание уволиться, в том числе, выехать в дальнейшем на свободную территорию Украины.
В этих условиях главарями осуществляется регулярное моральное давление на подчиненных, направленное на то, чтоб не допустить увольнений и выезда за пределы ДНР.
В качестве убеждения применяется запугивание как самих "полицейских", так и членов их семей. Ходят слухи, что в отношении некоторых из них руководством райотделов применялись меры физического воздействия.
Ранее "Главред" сообщал, что полицаев ДНР массово отправляют на детектор лжи, "нелояльных" — гонят на передовую.