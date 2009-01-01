Хроника обороны донецкого аэропорта. Держаться, когда вокруг уже не было никого в живых

Лучше погибнуть, как мужчина, чем жить, как зас*анец, заявил взводный.

Бойцы уходят из пожарного депо ДАПа Facebook «Вернись живым»

В ночь с 23 на 24 января 2015 они вышли живыми и невредимыми из пожарного депо, который уже два дня был под контролем врага.

Об этом журналист и волонтер "Вернись живым" Дарья Бурая пишет на странице движения Facebook.

Когда 20 января 2015 года обессиленные наши военные выходили из рухнувшего нового терминала донецкого аэропорта, чтобы привести помощь для раненых, ожидавших ее вместе с теми, кто навеки остался под завалами, они уже даже не ориентировалась во времени, но продолжали обороняться, пишет волонтер.

Пятеро снайперов и два пулеметчика 90-го батальона числа 18-го заехали в пожарное депо — наименее распиаренное здание ДАПа, расположенное между терминалом и метеостанцией. Они заменили находившихся там ребят и по плану должны были продержаться две недели, продолжает волонтер.

По ее словам, шквальный огонь по вышке метеостанции в день заезда был боевым крещением. Стало понятно, что жизнь под обстрелами — такой будет обыденность на какой-то срок. А "поливали" из всего — минометов, ПТУРов, "Утесов". Перемирие в ДАПе означало только то, что не будет работать наша артиллерия и танки. От вражеских приходилось отбиваться гранатометами.

Все дни они держались в основном на адреналине, который притуплял чувство голода и страха. Сильные туманы, влажность и холод не позволяли раздеться или переодеться. Не давали возможности полноценно расслабиться, чтобы заснуть на какой-то часок между дежурствами. Был один угол, в котором они жались к стене и пытались забыть хотя бы на час где они находятся и что происходит. Уже в конце снаряд прилетит и в этот угол, но в те дни — это был единственный уют. Еда замерзала. Но ее и не слишком-то хотелось. Если удалось несколько раз поесть за те все дни, то и хорошо. Главное — чай ​​и кофе. Но эта роскошь только днем ​​— надо экономить воду и подогревать ее так, чтобы маленький огонек не заметил враг, который охотно забросал бы его смертоносными снарядами, — пишет Дарья.

Если бы враг еще знал, что против него только кучка украинских бойцов — семь — даже не взвод ... Взял бы, наверное, штурмом еще в первый день. Поэтому снайпера прибегали к хитрости. Они бегали между позициями как можно чаще, даже при обстреле, даже если не слишком было нужно. Вводили врага в заблуждение, рассказывает Бурая.

Украинские военные сидели без связи. Изменились частоты и не работали рации. Они слышали, как сепары смеются над ним: "Хохлы, почему молчите?", "Почему не приходите забирать своих погибших?" Различными способами пытались выманивать — то в плен якобы приходили сдаваться, то собак на территорию пускали — где залают, значит, там люди, значит, туда и накрывали огнем. Уже казалось, еще немного, и можно одичать от таких условий — связаться со своими нельзя, терминал рухнул, вокруг все взрывается и обстреливается ... И вдруг к ним смогли пройти два побратима, которые принесли рации. И придали этим силы снова держать оборону и отбиваться, сообщает волонтер.

По ее словам, когда 21 января раненых ребят из терминала взяли в плен, стало понятно, что это конец. Им предлагали уходить вместе с военными с метеостанции, только командир взвода не получил такой приказ. Он отказался. И ребята остались вместе с ним. Возможность уйти была, но, как сказал командир: "Лучше погибнуть, как мужчина, чем жить, как зас*анец". Никто не сдался. Никто не испугался.

Они продолжали держать оборону своего маленького здания, когда вокруг уже не было никого — только мертвые побратимы под бетоном и живые враги, которые стреляют из всего вооружения. И когда в батальоне поймут, что их люди еще на территории ДАПа, замкомбата, который в то время исполнял его обязанности, несмотря на сомнения, что кто-то остался в живых, отправит помощь и прикажет выходить самостоятельно. Он будет держать с ребятами связь все время, пока не убедится, что они в безопасности, рассказывает журналист.

Ребята впоследствии сознаются, что там, на территории ДАПа, страшно не было. Страх появится уже в феврале, почти месяц спустя, когда взвод понесет первые потери. Но в ту ночь семеро ребят из взвода снайперов и их сопровождающие вышли живыми с территории, которую полностью контролировал враг.

Под руинами терминала и на всей территории ДАПа осталось много историй — личных и касающихся каждого из нас, потому что это история нашей страны, добавила Бурая. К сожалению, эта история до сих пор пишется кровью. Поэтому мы все обязаны поддерживать свою армию: https://goo.gl/npVb6j.

Напомним, ранее "Главред" писал, что после взятия ДАПа боевиками жизнь медленно уходила из этих мест.