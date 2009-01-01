Истории бойцов АТО. Когда капеллан против ранения, несовместимого с жизнью

Снайпер не промахнулся, но парень продолжал жить.
Мы с капелланом возвращались домой. Проезжая заправку, вспомнилось, что когда-то, в самом начале войны, я подумала, что все закончится, когда заправщики перестанут меня узнавать. Вышло так, что заправка закрылась. И война далека от завершения. Теперь уж я никаких знаков не ищу, глупости все это. Приеду домой, попробую заснуть, утром поплавать схожу. Радуются мне мои. И я им радуюсь. И ныть совсем расхотелось, что жизнь тяжелая. И Юрка, знаю, утро новое встретит.
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— Сильно устала?
— Не пойму я. Вроде бы и нет. Всего пятьсот километров, ты же знаешь прекрасно, что мы и в два раза больше за день проезжали. Кожа почему-то дрожит.
— Где?
— Да на всем теле.
— Может погулять надо? Воздухом подышать?
— Идем.
— Как она? Ты два слова скажи.
— Держится.
— А врачи что говорят?
— Ничего.
— Может помочь чем? Лекарства там или еще что.
— В том-то и дело. Всё есть. И лекарства, и врачи классные. И деньги соберем за день, если понадобится. Нужно, чтобы жил пацан.
— Будет? Как думаешь?
— Не знаю. Совсем.
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В кабак захотелось. В такой, убойный. С запахом, с шансоном, с публикой. Странно. Никогда не любила подобные заведения. И совсем другую музыку шансону предпочитаю. С чего бы это? Говорят же, что вкусы с возрастом меняются, но не так радикально! Главное, что ночь Юрка пережил. Вдруг и вторая получится. Капеллан так красиво молитвы читала. Юрке точно понравилось.
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P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.
Так родились сборники рассказов "Наши" и "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите их в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.
А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.