Истории бойцов АТО. Когда капеллан против ранения, несовместимого с жизнью

Снайпер не промахнулся, но парень продолжал жить.

О.Макарий, капеллан сил АТО

Всю дорогу, три часа подряд, военный капеллан тихо читала молитву. Долгую и красивую. На украинском языке. Это то единственное, что можно было сделать. Еще через час жизнь навсегда разделилась на "до" и "после" для совсем молодой женщины, которая просто собиралась жить. Она не мечтала о сказочных островах или шубах, а только лишь о том, чтобы старший вернулся живым, а младший хорошо учился в техникуме. Так бы было замечательно. Он и вернулся. С ранением, несовместимым с жизнью. Так и сказали. Снайпер не промахнулся. Но самое удивительное, что жил пока Старший. Жил же! Она сама видела, когда в реанимацию вошла. Как так? Как? Он два года уже отвоевал, осторожный был. Она ему тактический рюкзак и очки еще в подарок покупала. На войну целую машину еды готовила. Это, когда провожали. Сыночек... Ты живи только. Любой. Сама когда-то поддержала такое мужское и первое взрослое его решение: "Ма, я в армию записался". Рядышком посидеть надо. Вы читайте, читайте свои молитвы. Его Георгием звать. Юркой в паспорте. Слезы катились у нее тихо, без единого звука. Она вытирала их и молчала. Что голосить. Живой все-таки. Только слова страшные "несовместимое с жизнью" совсем надежду из рук забирали. Последнюю. Люди все возможное сделали, теперь Бог правит. Георгием его зовут по церковному. Помните же? Она осталась с ним рядом. Просто всматриваться и ждать. А вдруг шевельнется ямочка не щеке. Бывает же чудо! Или в последнюю минуту рядом быть. Если так суждено.

Мы с капелланом возвращались домой. Проезжая заправку, вспомнилось, что когда-то, в самом начале войны, я подумала, что все закончится, когда заправщики перестанут меня узнавать. Вышло так, что заправка закрылась. И война далека от завершения. Теперь уж я никаких знаков не ищу, глупости все это. Приеду домой, попробую заснуть, утром поплавать схожу. Радуются мне мои. И я им радуюсь. И ныть совсем расхотелось, что жизнь тяжелая. И Юрка, знаю, утро новое встретит.

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— Сильно устала?

— Не пойму я. Вроде бы и нет. Всего пятьсот километров, ты же знаешь прекрасно, что мы и в два раза больше за день проезжали. Кожа почему-то дрожит.

— Где?

— Да на всем теле.

— Может погулять надо? Воздухом подышать?

— Идем.

— Как она? Ты два слова скажи.

— Держится.

— А врачи что говорят?

— Ничего.

— Может помочь чем? Лекарства там или еще что.

— В том-то и дело. Всё есть. И лекарства, и врачи классные. И деньги соберем за день, если понадобится. Нужно, чтобы жил пацан.

— Будет? Как думаешь?

— Не знаю. Совсем.

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В кабак захотелось. В такой, убойный. С запахом, с шансоном, с публикой. Странно. Никогда не любила подобные заведения. И совсем другую музыку шансону предпочитаю. С чего бы это? Говорят же, что вкусы с возрастом меняются, но не так радикально! Главное, что ночь Юрка пережил. Вдруг и вторая получится. Капеллан так красиво молитвы читала. Юрке точно понравилось.

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P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родились сборники рассказов "Наши" и "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите их в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.