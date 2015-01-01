Истории волонтера. Когда колготки под джинсами думать мешают

Жалко, что в лесу на морозе долго не постоишь, джинсы ноги холодят.

Какой-то ужас. Ужасный ужас просто. Ну почему???!!! Колготы, носки, еще носки, джинсы, что-то под кофту, кофта, может вместо колгот термобелье, да, это получше, шапка, у-у-у-у, кто эти шапки придумал. Перчатки. Наказание! Еще пальто или куртка. Что там еще. Шарф. Сумка сверху. Здравствуй, дедушка мороз. Дальше бы продолжила, да как-то не совсем с руки так жестко выражаться. Хотя в голове мысль пронеслась четкая и матерная, причем достаточно ясная.

Скажу тебе честно, так люди не живут. Поворачиваться надо же хоть как-то, а не статной фигурой полковника.) Помогите!!! Понятное дело, что спасением стала бы соболья шуба на футболку, она точно греет хорошо, но терпеть я шубы не могу, собольи в том числе. Причем моя нелюбовь тесно дружит с финансовыми возможностями, что однозначно скрашивает будни.) Но, люди, почему думать даже тяжело, если под джинсами колготы? Они-то как влияют на мозговой процесс? А еще с собакой гулять. И снова пять кофт впереди маячат. Все. За бойцами на вокзал поеду налегке. Буду скакать и не замерзну. И вообще, в машине сиденье греется аж до лопаток. Лучшая опция, между прочим, круче круиза.)

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— Вот это она? Как думаешь?

— Вроде. Только чего прыгает?

— Замерзла, наверное.

— Эй, девушка! Моя фамилия... Вы не за мной?

— За вами, и за вами, между прочим, тоже.

— А чего так одеты легко?

— Постирала. Стирка у меня. Генеральная. И сохнет плохо.

— А чего это вы в такую погоду затеяли?

— Так вышло. Побежали быстрее к машине. Пожалуйста, мальчики, давайте курить потом.

— Я не могу быстро. Нога у меня. Видите, нога.

— Давайте рюкзак. Хорошо, вы хоть сейчас без броников приезжаете, а то раньше пока в машину их позакидаешь, как с гирями позанимаешься.

— Ты глянь, строгая какая. Вы не учительница случаем?

— Ага. Младших классов.

— Так я и поверил. Скажите, резина хоть зимняя?

— Думаю, да.

— Чё это думаю? Вы не знаете?

— Да знаю, знаю, садитесь уже наконец-то!

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Надо же. Третья пошла. Третья моя зима. Здорово так, довезешь наших до госпиталя, а потом едешь себе потихоньку, снегом скрипишь, дворники слушаешь как поскрипывают о стекло. Раз-раз. И снег искрится в свете фар. Бывает, останавливаюсь в лесу. Зачем? Не знаю. Тишину слушать. Ни души кругом. Не знала, что вот это "ни души" может так нравится. Жалко, что долго не постоишь, джинсы ноги холодят. Почему ничего не поддела? Да ты и так знаешь. Думать же мешает.) Думать...

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P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.

фото: favim.ru