Из-за снегопадов и метелей в пяти областях Украины закрыли движение транспорта

В Кировоградской области из-за ухудшения погодных условий с 15:00 6 января временно ограничено движение всех видов транспортных средств.

В пяти областях Украины закрыли движение транспорта фото: sai.gov.ua

Днепропетровский области ограничено движения транспорта в связи со снегопадами и метелями.

Об этом идет речь в сообщении Управления безопасности дорожного движения департамента превентивного действия Национальной полиции Украины.

Сообщается, что в Днепропетровской области ограничено движение для всех видов транспорта на дорогах: Н-11 Днепропетровск — Николаев от 166 до 170 км (от Кривого Рога до границы с Николаевской областью); Н-23 Кировоград — Кривой Рог — Запорожье от 77 до 104 км, от 161 до 247 км (от границы Кировоградской до границы с Запорожской областью); Г-74 Пятихатки – Кривой Рог — Широкое (от Кривого Рога до Широкого).

По состоянию на 12:30 в Одесской области ограничено движение грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования; на а/д М-15 Одесса-Рени с 84 до 306 км (от поворота в с. Монаши до Рени) — для всех видов транспорта.

Кроме того, в Кировоградской области из-за ухудшения погодных условий с 15:00 6 января временно ограничено движение всех видов транспортных средств, сообщили в пресс-службе Кировоградской ОГА.

Решение об ограничении движения транспорта было принято сегодня на заседании областного оперативного штаба для принятия неотложных мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Пока с 12:00 действует ограничение движения для крупногабаритного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения в Кировоградской области.

В то же время в Херсонской области вслед за Одесской и Николаевской ограничено движения транспорта в связи со снегопадами и метелями.

В частности, по состоянию на 10.30 в Херсонской области ограничено движение грузовых транспортных средств на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск от 177 до 207 км (от границы с Николаевской областью до города Херсон).

При этом в Одесской области ограничено движение не только грузовиков, но и пассажирского транспорта на автодорогах общего пользования.

В Николаевской области ограничено движение для всех видов транспорта на дорогах общего пользования, говорится в сообщении.

Полиция просит водителей с пониманием отнестись к ситуации, внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины, быть готовыми к ожиданиям ликвидации последствий непогоды дорожными службами.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за холодов на Львовщине умерли 4 человека.

Фото: sai.gov.ua.