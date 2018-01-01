"Lyudk, hey Lyudk": художник перерисовывает в аниме советские фильмы. И не только

Проект начинался как шутка, а растянулся на год.

Российский художник Дмитрий Грозов в рамках проекта Animotion перерисовывает кадры из известных советских (и не только) фильмов в стиле аниме.

Среди работ художника — стилизация таких известных картин, как "любовь и голуби", "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" и др.

Как рассказал Грозов изданию TJournal, проект начинался как шутка — художник планировал сделать серию из двух-трех работ — а в итоге растянулся на год. Сейчас Animotion насчитывает более 80 работ.

Помимо кадров из советских фильмов в серии есть и рисунки по "Робокопу", "Пятому элементу", "Терминатору", "Чужому" и новому "Бегущему по лезвию". Грозов пояснил, что источником вдохновения становятся его любимые фильмы.

Из других проектов художника большую популярность получили "Черепашки-ниндзя", нарисованные в виде советских партизан.

Ранее ведущий проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров стал героем аниме, а певица Мика Ньютон стала героиней комикса аниме.