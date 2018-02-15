Злата Огневич в новом клипе предстала в соблазнительном аниме-образе, видео

Участница шоу "Голос страны", популярная украинская певица Злата Огневич 14 февраля, в День влюбленных, продемонстрировала поклонникам клип на свой свежий трек "До мене".

Исполнительница сообщила на своем официальном канале в Youtube, что съемки состоялись в день ее рождения, 12 января.

По словам Огневич, съемочный процесс длился в течение суток. Режиссером видеоработы стал Константин Гордиенко, который вместе с исполнительницей отбирал на кастинге лучших танцоров для постановок в клипе хореографических номеров.

В новой работе певица продемонстрировала стройную фигуру в обтягивающих костюмах разных оттенков сиреневого.

Как ранее сообщалось, на премии "Viva! Самые красивые-2018", которая состоялась 2 февраля, произошел инцидент. Во время церемонии гримерку команды постановщиков номера Златы Огневич ограбили и вынесли самое ценное.