"Мы вернемся с победой". Бойцы АТО поздравили женщин с 8 Марта, опубликовано видео

Бойцы поздравили и женщин, которые сейчас несут службу на востоке Украины.

Бойцы АТО поздравили женщин с 8 марта Скриншот видео с youtube.com

Украинские военные, которые защищают Украину на востоке от боевиков и российской армии, записали видео с поздравлениями к 8 Марта.

Видео с поздравлениями обнародовал пресс-центр штаба АТО.

Бойцы АТО пожелали украинским женщинам скорейшего возвращения домой их близких с фронта.

Также они обратились и к своим любимым женщинам, сестрам и матерям, которым пожелали своим чередом терпение.

Кроме того, бойцы поздравили и женщин, которые сейчас несут службу на востоке и защищают суверенитет и территориальную целостность Украины, и волонтеров.

"Мы их победим", — заверили военные, добавив, что непременно вернутся домой с победой.

Напомним, ранее дети записали трогательное поздравление с Рождеством бойцам АТО.

Видео: Військове телебачення України.