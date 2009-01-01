"Мы вернемся с победой". Бойцы АТО поздравили женщин с 8 Марта, опубликовано видео

Бойцы поздравили и женщин, которые сейчас несут службу на востоке Украины.
Видео с поздравлениями обнародовал пресс-центр штаба АТО.
Бойцы АТО пожелали украинским женщинам скорейшего возвращения домой их близких с фронта.
Также они обратились и к своим любимым женщинам, сестрам и матерям, которым пожелали своим чередом терпение.
Кроме того, бойцы поздравили и женщин, которые сейчас несут службу на востоке и защищают суверенитет и территориальную целостность Украины, и волонтеров.
"Мы их победим", — заверили военные, добавив, что непременно вернутся домой с победой.
Напомним, ранее дети записали трогательное поздравление с Рождеством бойцам АТО.
Видео: Військове телебачення України.