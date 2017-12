От "Ждуна" до Трампа. Названы самые популярные мемы 2017 года

Уходящий 2017 год был богат на мемы или, как их еще называют, медиа-вирусы — это идеи, онлайн-образы, объекты, которые распространяются преимущественно среди пользователей интернета.

Чаще всего мемами становятся версии популярных изображений или видео, "приправленные" шутками и саркастическими комментариями.

Самые популярные из них — в обзоре ВВС Украина:

"Ждун"

Как напоминает блогер Антон Ходза, 2017-й начался со "Ждуна".

Создала это существо скульптор из Нидерландов Маргрит ван Брифорт. В комментарии BBC она отметила, что посвятила его пациентам, которые очень долго ожидают приема к врачу.

"Я прочитала в интернете, что в России и Украине у людей есть большой опыт ожидания в очередях. И им очень близок образ мышления моего Ждуна, они его понимают", — рассказала она.

Ходза считает, что существо идеально подошло к украинским реалиям.

"Многие узнали себя. Как сидят-сидят, ждут изменений и светлого будущего, а его все нет. Но мы еще подождем", — пояснил блогер.

Интервью доцента на ВВС

В конце 2017 года крупнейший англоязычный сайт о мемах Know Your Meme назвал вирусным видеомемом года интервью эксперта BBC Роберта Келли, во время которого в комнату ворвались его дети.

Несмотря на неблагоприятные обстоятельства, эксперт сохранял спокойствие в течение всего включения, в то время как на заднем фоне разворачивались бурные события жизни его детей и жены, которая пыталась спасти интервью Келли.

Distracted boyfriend

В конце лета в интернете появилось изображение парня, который идет за руку со своей девушкой и заглядывается на другую.

Looking up stock photos for work and I think I found "distracted bf" girl. pic.twitter.com/pU4flzuLDT