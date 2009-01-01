Подробности расстрела авто в Харькове. Погибший мог быть связан с убийством Вороненкова

Уколов утверждает, что таким образом оборвали связь киллера и заказчика.

Расстрелянное авто в Харькове Facebook/Игорь Мосийчук

Убитый накануне в Харькове Эдуард Аксельрод был замешан в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом сообщил политтехнолог Виктор Уколов на своей странице в Facebook.

"Убийство подтверждает версию прокуратуры, что организатором убийства депутата Госдумы России Вороненкова мог быть вор в законе Тюрин. По данным следователей, расстрелянный в Харькове Эдуард Аксельрод вместе со знакомым Тюрина Юрием Василенко подбирали киллеров, чтобы убить Дениса Вороненкова", — написал он.

Уколов утверждает, что таким образом оборвали связь киллера и заказчика.

"Схема известная — для того, чтобы оборвать связь киллера и заказчика, надо убрать организатора, что контактировал с киллерами. Существует версия, что именно по таким причинам убрали министра МВД Кравченко, мог непосредственно контактировать с убийцей Гонгадзе — Пукачем", — подытожил политтехнолог.

В свою очередь, народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что расстрел в центре Харькова мужчины очень похож на убийство Амины Окуевой.

"Расстрелянным вчера в Харькове оказался Аксельрод Эдуард Леонидович 10.02.1972, родившийся в Барнауле. Работа киллера очень похожа на убийство Амины Окуевои. Чем занимался погибший пока неизвестно. Страна постоянно возвращается во мрак девяностых …" , — пишет нардеп.

Позже Мосийчук добавил, что расстрелянный "Эдик Лепа" коммерсант, ранее выдавал себя за блатного".

Напомним, 28 сентября в Черкассах расстреляли из автомата депутата городского совета Михаила Бинусова.