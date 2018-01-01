Поздравления с 9 Мая: короткие, официальные, в прозе, стихи, смс и открытки

"Главред" собрал идеи поздравлений с Днем Победы на словах и в картинках.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович не оставляет надежды перенести День Победы на 8 мая, чтобы праздновать его вместе с европейскими странами.

Но в этом году все еще остается по-прежнему: 8 мая Украина отмечает День памяти и примирения, причем этот день выходным не является. А вот официальным выходным остается 9 мая – День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В 2018 году он выпал на среду.

Погоду 9 мая нам обещают теплую и преимущественно сухую – так что параду на День Победы ничто помешать не должно.

"Главред" собрал идеи поздравлений с Днем Победы на словах и в картинках – ветеранам, коллегам, друзьям и близким.

Поздравление с 9 Мая короткое

С Днем Победы! Желаю, чтобы над головой всегда было мирное небо, чтобы этот мир каждый день дарил только счастье, радость, веселые улыбки и звонкий смех детей. Пусть отголоски войны останутся только в книгах и фильмах, пусть в сердцах наших живет гордость за подвиги героев родной страны.

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С Днем победы! Пусть над тобой простирается чистое небо мечтаний, пусть впереди ждет счастливая и добрая жизнь, пусть сердце помнит и гордится великим подвигами наших дедов.

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С 9 Мая, с Днем Победы!

Здоровья каждому без меры,

Добра, удачи всем, любви

И мира, счастья, теплоты.

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Всем, кто сражался за Отчизну,

Поклон нижайший до земли.

Благодарим вас за Победу,

За то, что жизнь нам сберегли!

***

В этот замечательный и великий праздник Победы хочу пожелать всей душой гордиться подвигами наших героев и всем сердцем верить в чудесную, счастливую и мирную жизнь.

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2 смс - 89 символов:

С праздником гордости,

С днем чести и отваги.

С Днем Победы, сегодня,

Я гордо поздравляю.

Поздравление с 9 Мая официальное

Поздравляю с наступающим Днем Победы и от всей души желаю мира, счастья, радости и славных добрых дней, в которых не будет страха и боли, горестей и разрухи. Пусть сердце гордится великой Победой наших прадедов и дедов, пусть душа твоя будет полна патриотизма, отваги и мужества.

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Поздравляем вас со славным днем, провозгласившим торжество мира, с Днем Победы. Пусть в этот великий праздник будет мирно и спокойно у вас на душе и в сердце, пусть будут здоровы и счастливы ваши близкие. Берегите мир и гармонию, цените жизни, свято чтите подвиг своего народа.

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С почтением, трепетом и уважением поздравляю с Днем Победы! Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой, поклон земной за право на жизнь без ужаса войны, страха и боли. Пусть ни одно поколение не узнает скорби, утрат, вражеского гнета. Пусть подвиги, отвага, мужество вдохновляют людей, а праздник оставляет слезы счастья и трогательную радость в сердцах, объединяя души!

Поздравление ветеранов с 9 Мая

Как мало с нами вас осталось,

Героев страшной той войны.

Вы до последнего сражались

За мир и счастье для страны.

Склоняя головы пред вами,

"Спасибо" тихо говорим.

Не передать вовек словами,

Как сильно вами дорожим.

Сто лет как минимум живите,

Мы очень рады видеть Вас.

С Победы Днем сейчас примите

Вы поздравления от нас!

***

С Днем Победы, ветераны!

Гордость вы и честь страны.

Нам свободу даровали,

Вам спасибо скажем мы!

Мы вовеки не забудем,

Что вы сделали для нас.

Почитать и помнить будем,

Всей страною дружно вас!

***

Спасибо наши дорогие, за ваш невероятный подвиг. Спасибо за мир, с огромным голубым небом. Спасибо за сохраненные для нас просторы нашей Родины. Спасибо за жизнь, что вы своими руками отвоевали для нас у врага. Живите еще долгие и долгие годы, делитесь своей мудростью и учите молодых быть всегда честными, патриотичными, смелыми и справедливыми. Здоровья вам и светлых, добрых дней.

***

Дорогие наши ветераны, поздравляем с Днем великой Победы! Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась эта победа, поэтому не устанем благодарить вас и желать радости, благополучия, долгоденствия. Будьте здоровы, крепки, ведь вы подарили нам будущее на свободной земле!

Поздравления с Днем Победы в прозе

С Днем Победы! Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к Родине. Пусть никто и никогда не увидит войны.

***

Этот день — день веселья и скорби. Наши прадеды и прабабушки положили свою жизнь, чтобы у нас с вами было светлое и счастливое будущее. Хотим пожелать, чтобы этот отрезок истории никогда не повторялся, и все жили в мире и согласии. Ветеранам желаем всех благ и уважения, искренне благодарим за подвиг! А павшим на войне — земля пухом и Небесное царство. В наших силах предотвратить войну и разногласия, будьте лояльнее друг к другу. С Днем Победы, друзья!

***

Поздравляем сердечно со святым для каждого человека праздником великой Победы, пусть всегда будет мирным и спокойным небо над Вашей головой, пусть растут без страха и тревог Ваши дети. Чтите подвиг народа, храните историческую память, передавайте ее новым поколениям. Будьте здоровы, любимы и хранимы Богом!

***

С Днем Победы! Этот день был мечтой миллионов наших людей, надеждой, которой жили и ради которой умирали. И вот уже много лет мы вновь и вновь празднуем День Победы. Хочется пожелать мирной, счастливой, долгой жизни, добра, процветания и патриотизма, достойного памяти наших победивших соотечественников!

Стихи на 9 Мая

Великий праздник, День Победы!

Пусть много лет уже прошло,

Но помним подвиг наших дедов

И благодарны им за то.

Как жаль, что меньше с каждым годом

В строю парадном их идет.

Но главное, в сердцах народа

Лучинка памяти живет.

***

Желаю неба чистого,

И мира без войны,

И солнышка лучистого,

Над всей землей страны.

Родных, любимых — с праздником!

Любви, здоровья, сил!

Чтоб каждый день вас радовал

И счастье приносил.

***

С праздником Победы!

Пусть добро царит.

Подвиг наших дедов

Нами не забыт.

Ветеранов славных

Мы благодарим,

В этот праздник главный

Честь им воздадим!

***

Великий праздник — День Победы —

Строка истории родной.

Отвоевали наши деды

Ее безмерною ценой.

Их подвиг помнить будем вечно!

Мы не забудем имена,

Которые так бессердечно,

Жестоко унесла война.

Поздравления с 9 Мая коллег по работе

Дорогие коллеги, поздравляю вас с великим праздником, с Днем Победы. Пусть в нашей жизни всегда будет голубое чистое небо, пусть не узнают наши близкие и дети, что значит война, пусть наши сердца всегда гордятся подвигами наших дедов, пусть песня Победы в каждом из нас пробуждает силу патриотизма и чувства доброй надежды.

***

Коллеги, с днем Победы вас,

Пусть будет мир царить у нас,

Желаю нам не знать войны,

Чтоб счастье наполняло дни!

Чтобы не знали бед и слез,

Не знайте вы житейских грез,

Живите в радости, любви,

Пусть счастье наполняет дни!

***

В день Победы, коллеги, желаю

Всегда мирного, ясного неба,

С этим праздником вас поздравляю,

Пусть он будет счастливым и светлым.

***

С днем победы поздравляю

Всех, коллеги, нынче вас.

Мира в семьях вам желаю,

Неба чистого сейчас.

Пусть война не тронет больше

Нашу славную страну,

Выстрел больше не разбудит

Пусть святую тишину.

Короткие смс-поздравления с 9 Мая в прозе

3 смс - 173 символа:

С Днем победы! Пусть над тобой простирается чистое небо мечтаний, пусть впереди ждет счастливая и добрая жизнь, пусть сердце помнит и гордится великим подвигами наших дедов.

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3 смс - 157 символов:

Поздравляю с Днем Победы и искренне желаю счастливо жить и радоваться жизни, благодарить наших дедов за мир и вечно годиться знаменем победного клича "Ура!".

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3 смс - 165 символов:

В этот замечательный и великий праздник Победы хочу пожелать всей душой гордиться подвигами наших героев и всем сердцем верить в чудесную, счастливую и мирную жизнь.

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2 смс - 128 символов:

Поздравляю с Днем Победы! Помните наших героев, чтите их память и жертву. Мирно живите в солнечном свете и дышите полной грудью.

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