Поздравления с 9 Мая: короткие, официальные, в прозе, стихи, смс и открытки

"Главред" собрал идеи поздравлений с Днем Победы на словах и в картинках.
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович не оставляет надежды перенести День Победы на 8 мая, чтобы праздновать его вместе с европейскими странами.
Но в этом году все еще остается по-прежнему: 8 мая Украина отмечает День памяти и примирения, причем этот день выходным не является. А вот официальным выходным остается 9 мая – День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В 2018 году он выпал на среду.
Погоду 9 мая нам обещают теплую и преимущественно сухую – так что параду на День Победы ничто помешать не должно.
"Главред" собрал идеи поздравлений с Днем Победы на словах и в картинках – ветеранам, коллегам, друзьям и близким.
Поздравление с 9 Мая короткое
С Днем Победы! Желаю, чтобы над головой всегда было мирное небо, чтобы этот мир каждый день дарил только счастье, радость, веселые улыбки и звонкий смех детей. Пусть отголоски войны останутся только в книгах и фильмах, пусть в сердцах наших живет гордость за подвиги героев родной страны.
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С Днем победы! Пусть над тобой простирается чистое небо мечтаний, пусть впереди ждет счастливая и добрая жизнь, пусть сердце помнит и гордится великим подвигами наших дедов.
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С 9 Мая, с Днем Победы!
Здоровья каждому без меры,
Добра, удачи всем, любви
И мира, счастья, теплоты.
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Всем, кто сражался за Отчизну,
Поклон нижайший до земли.
Благодарим вас за Победу,
За то, что жизнь нам сберегли!
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В этот замечательный и великий праздник Победы хочу пожелать всей душой гордиться подвигами наших героев и всем сердцем верить в чудесную, счастливую и мирную жизнь.
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2 смс - 89 символов:
С праздником гордости,
С днем чести и отваги.
С Днем Победы, сегодня,
Я гордо поздравляю.
Поздравление с 9 Мая официальное
Поздравляю с наступающим Днем Победы и от всей души желаю мира, счастья, радости и славных добрых дней, в которых не будет страха и боли, горестей и разрухи. Пусть сердце гордится великой Победой наших прадедов и дедов, пусть душа твоя будет полна патриотизма, отваги и мужества.
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Поздравляем вас со славным днем, провозгласившим торжество мира, с Днем Победы. Пусть в этот великий праздник будет мирно и спокойно у вас на душе и в сердце, пусть будут здоровы и счастливы ваши близкие. Берегите мир и гармонию, цените жизни, свято чтите подвиг своего народа.
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С почтением, трепетом и уважением поздравляю с Днем Победы! Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой, поклон земной за право на жизнь без ужаса войны, страха и боли. Пусть ни одно поколение не узнает скорби, утрат, вражеского гнета. Пусть подвиги, отвага, мужество вдохновляют людей, а праздник оставляет слезы счастья и трогательную радость в сердцах, объединяя души!
Поздравление ветеранов с 9 Мая
Как мало с нами вас осталось,
Героев страшной той войны.
Вы до последнего сражались
За мир и счастье для страны.
Склоняя головы пред вами,
"Спасибо" тихо говорим.
Не передать вовек словами,
Как сильно вами дорожим.
Сто лет как минимум живите,
Мы очень рады видеть Вас.
С Победы Днем сейчас примите
Вы поздравления от нас!
***
С Днем Победы, ветераны!
Гордость вы и честь страны.
Нам свободу даровали,
Вам спасибо скажем мы!
Мы вовеки не забудем,
Что вы сделали для нас.
Почитать и помнить будем,
Всей страною дружно вас!
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Спасибо наши дорогие, за ваш невероятный подвиг. Спасибо за мир, с огромным голубым небом. Спасибо за сохраненные для нас просторы нашей Родины. Спасибо за жизнь, что вы своими руками отвоевали для нас у врага. Живите еще долгие и долгие годы, делитесь своей мудростью и учите молодых быть всегда честными, патриотичными, смелыми и справедливыми. Здоровья вам и светлых, добрых дней.
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Дорогие наши ветераны, поздравляем с Днем великой Победы! Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась эта победа, поэтому не устанем благодарить вас и желать радости, благополучия, долгоденствия. Будьте здоровы, крепки, ведь вы подарили нам будущее на свободной земле!
Поздравления с Днем Победы в прозе
С Днем Победы! Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к Родине. Пусть никто и никогда не увидит войны.
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Этот день — день веселья и скорби. Наши прадеды и прабабушки положили свою жизнь, чтобы у нас с вами было светлое и счастливое будущее. Хотим пожелать, чтобы этот отрезок истории никогда не повторялся, и все жили в мире и согласии. Ветеранам желаем всех благ и уважения, искренне благодарим за подвиг! А павшим на войне — земля пухом и Небесное царство. В наших силах предотвратить войну и разногласия, будьте лояльнее друг к другу. С Днем Победы, друзья!
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Поздравляем сердечно со святым для каждого человека праздником великой Победы, пусть всегда будет мирным и спокойным небо над Вашей головой, пусть растут без страха и тревог Ваши дети. Чтите подвиг народа, храните историческую память, передавайте ее новым поколениям. Будьте здоровы, любимы и хранимы Богом!
***
С Днем Победы! Этот день был мечтой миллионов наших людей, надеждой, которой жили и ради которой умирали. И вот уже много лет мы вновь и вновь празднуем День Победы. Хочется пожелать мирной, счастливой, долгой жизни, добра, процветания и патриотизма, достойного памяти наших победивших соотечественников!
Стихи на 9 Мая
Великий праздник, День Победы!
Пусть много лет уже прошло,
Но помним подвиг наших дедов
И благодарны им за то.
Как жаль, что меньше с каждым годом
В строю парадном их идет.
Но главное, в сердцах народа
Лучинка памяти живет.
***
Желаю неба чистого,
И мира без войны,
И солнышка лучистого,
Над всей землей страны.
Родных, любимых — с праздником!
Любви, здоровья, сил!
Чтоб каждый день вас радовал
И счастье приносил.
***
С праздником Победы!
Пусть добро царит.
Подвиг наших дедов
Нами не забыт.
Ветеранов славных
Мы благодарим,
В этот праздник главный
Честь им воздадим!
***
Великий праздник — День Победы —
Строка истории родной.
Отвоевали наши деды
Ее безмерною ценой.
Их подвиг помнить будем вечно!
Мы не забудем имена,
Которые так бессердечно,
Жестоко унесла война.
Поздравления с 9 Мая коллег по работе
Дорогие коллеги, поздравляю вас с великим праздником, с Днем Победы. Пусть в нашей жизни всегда будет голубое чистое небо, пусть не узнают наши близкие и дети, что значит война, пусть наши сердца всегда гордятся подвигами наших дедов, пусть песня Победы в каждом из нас пробуждает силу патриотизма и чувства доброй надежды.
***
Коллеги, с днем Победы вас,
Пусть будет мир царить у нас,
Желаю нам не знать войны,
Чтоб счастье наполняло дни!
Чтобы не знали бед и слез,
Не знайте вы житейских грез,
Живите в радости, любви,
Пусть счастье наполняет дни!
***
В день Победы, коллеги, желаю
Всегда мирного, ясного неба,
С этим праздником вас поздравляю,
Пусть он будет счастливым и светлым.
***
С днем победы поздравляю
Всех, коллеги, нынче вас.
Мира в семьях вам желаю,
Неба чистого сейчас.
Пусть война не тронет больше
Нашу славную страну,
Выстрел больше не разбудит
Пусть святую тишину.
Короткие смс-поздравления с 9 Мая в прозе
3 смс - 173 символа:
С Днем победы! Пусть над тобой простирается чистое небо мечтаний, пусть впереди ждет счастливая и добрая жизнь, пусть сердце помнит и гордится великим подвигами наших дедов.
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3 смс - 157 символов:
Поздравляю с Днем Победы и искренне желаю счастливо жить и радоваться жизни, благодарить наших дедов за мир и вечно годиться знаменем победного клича "Ура!".
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3 смс - 165 символов:
В этот замечательный и великий праздник Победы хочу пожелать всей душой гордиться подвигами наших героев и всем сердцем верить в чудесную, счастливую и мирную жизнь.
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2 смс - 128 символов:
Поздравляю с Днем Победы! Помните наших героев, чтите их память и жертву. Мирно живите в солнечном свете и дышите полной грудью.
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