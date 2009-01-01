Псевдолечение на Запорожье. Из "рабства" сектантов освободили 100 человек, опубликованы фото и видео

За непослушание "пациентов" избивали, заставляли чистить туалеты, держали в подвалах и не кормили по двое суток.

На Запорожье сотрудники полиции совместно с прокуратурой разоблачили Центр по реабилитации лиц с наркотической и алкогольной зависимостью.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области, из рабства освободили около сотни людей, страдавших от алко-наркозависимости.

Людей удерживали против воли, а инициаторами "лечения" выступали родственники. Они платили за пребывание в центре от 2500 до 3500 грн в месяц. Там людей били и запугивали.

"К организации центра причастны четверо мужчин — 30, 33, 37 и 45 лет. Они создали на территории Запорожья Центр по реабилитации лиц с наркотической и алкогольной зависимостью. Правоохранители установили, что Центр не является врачебным учреждением, не имеет соответствующих документов и медицинских работников. На самом деле лечением "пациентов" никто не занимался. Их незаконно лишали свободы и удерживали с применением психологического и физического насилия ", — говорится в сообщении.

Располагалась эта организация по пяти адресам, по которым были проведены обыски и изъяты вещественные доказательства. В одном из помещений нашли магазин с патронами калибра 5,6 мм к пистолету "Марголина" и две деревянные биты.

Людей содержали в небольших комнатах, спали они на двухъярусных кроватях. За проступки их избивали, заставляли чистить туалеты. Некоторых даже связывали, держали в подвалах и не кормили по двое суток.

Некоторые из "пациентов рассказали о жизни в Центре.

"Нахожусь в центре с 29 апреля. Приехали четверо и насильно забрали из дома родителей в Черкассах, привезли на реабилитацию. Она заключается в вере в Бога, покорности, послушании и молитве. Кормил — сечка, вермишель, суп. Звонить позволяли редко и только под контролем", — рассказал 27-летний мужчина.

"Мой бывший муж договорился о содержании в Центре. За проживание он платит 3500 гривен в месяц. Распорядок дня — уборка, молитва, приготовления пищи, молитва, проповеди. Если ты не хочешь молиться — наказание — целый день мыть туалет, или свяжут скотчем. На улицу выпускают редко. За проступки применяют физическую силу. Запрещают звонить домой", — рассказывает "пациентка" центра — жительница Запорожья.

Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, 8 сентября, в Запорожской области правоохранители задержали группу из пяти человек — они в Мелитополе занимались похищением людей.