Равнение на Кардашьян: британка увеличила ягодицы настолько, что ей трудно ходить. Видео

Девушка выбрала для ягодиц слишком большие импланты.

Мария Стар Делгайдис увеличила ягодицы настолько, что не может сидеть. ebay.co.uk

В Великобритании модель и интернет-звезда Мария Стар Делгайдис, стремясь достичь, увеличила ягодицы настолько, что не может сидеть.

Это уже далеко не первая пластическая операция Стар, но раньше девушка почти всегда оставалась довольна результатом, пишет The Sun. Однако последняя операция, которая почти помогла Марии переплюнуть Кардашьян, привела к тому, что Стар теперь испытывает жуткий дискомфорт.

Как оказалось, женщина выбрала для ягодиц слишком большие импланты. В результате девушка теперь испытывает трудности при ходьбе. Более того – она совсем не может сидеть.

Во время съемок одного из британских ток-шоу Стар призналась, что в ближайшее время хочет избавиться от имплантов, чтобы вернуть себе прежние формы.

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