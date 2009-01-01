Реалии захваченного Луганска: поврежденные здания, нет банкоматов и трамваем

В городе появилось много "Военторгов", сказал местный житель.
Об этом пишет vlada.io, ссылаясь на сведения и фото, полученные от местного жителя по имени Игорь.
По данным издания, луганский автовокзал, который в прошлом был заполнен людьми и выглядел довольно оживленным местом, сейчас стоит практически пустой.
Теперь уехать оттуда, в основном, можно в города, которые находятся под контролем террористов псевдореспублики.
Справа от автовокзала, на месте бывшего ресторана, расположился "Военторг" — магазин военной одежды и снаряжения. Таких магазинов в городе в последнее время открылось довольно много. На его стене видны следы от осколков — последствия обстрелов 2014 года.
На Оборонной улице больше нет трамвая и даже контактного провода. Похоже, этот вид транспорта "молодой республике" оказался не нужен. Примечательно, что на территории, подконтрольной боевикам ДНР, трамваи сохранились, причем не только в Донецке, но и в более-менее крупных городах.
Недалеко от автовокзала печально стоит заброшенный супермаркет, когда-то там продавали продукты, игрушки, хлеб собственной выпечки, бытовую технику. В 2014-м здание попало под обстрел, уцелевший товар вывезли, чтобы не соблазнять мародеров. С тех пор помещение так никто и не отремонтировал.
В авгесте СМИ писали, что в Луганске возле Украинского академического музыкально-драматического театра, расположенного на ул. Оборонной, подорвали установленный боевиками памятник "десантникам".
Фото: vlada.io