Реалии захваченного Луганска: поврежденные здания, нет банкоматов и трамваем

В захваченном Луганске — "столице" боевиков самопровозглашенной ЛНР — нет ни одного банкомата, с улиц исчезли трамваи, а большинство поврежденных обстрелами зданий никто даже не пытался восстановить.

Об этом пишет vlada.io, ссылаясь на сведения и фото, полученные от местного жителя по имени Игорь.

По данным издания, луганский автовокзал, который в прошлом был заполнен людьми и выглядел довольно оживленным местом, сейчас стоит практически пустой.

Теперь уехать оттуда, в основном, можно в города, которые находятся под контролем террористов псевдореспублики.

Справа от автовокзала, на месте бывшего ресторана, расположился "Военторг" — магазин военной одежды и снаряжения. Таких магазинов в городе в последнее время открылось довольно много. На его стене видны следы от осколков — последствия обстрелов 2014 года.

На Оборонной улице больше нет трамвая и даже контактного провода. Похоже, этот вид транспорта "молодой республике" оказался не нужен. Интересно, что на территории, подконтрольной боевикам ДНР, трамваи сохранились, причем не только в Донецке, но и в более-менее крупных городах.

Недалеко от автовокзала печально стоит заброшенный супермаркет, когда-то там продавали продукты, игрушки, хлеб собственной выпечки, бытовую технику. В 2014-м здание попало под обстрел, уцелевший товар вывезли, чтобы не соблазнять мародеров. С тех пор помещение так никто и не отремонтировал.

Напомним, в августе СМИ писали, что в Луганске возле Украинского академического музыкально-драматического театра, расположенного на ул. Оборонной, подорвали установленный боевиками памятник "десантникам".

Фото: vlada.io