Взрыв и пожар. В центре Луганска уничтожили очередной "памятник" оккупантам — СМИ

В понедельник вечером, 18 сентября, в оккупированном Луганске возле Украинского академического музыкально-драматического театра на улице Оборонной в центре города подорвали так называемый памятник десантникам, установленный террористами.

Об этом LIGA.net сообщили очевидцы.

Взрыв произошел около 20:00. Место происшествия оцепили боевики.

Очевидцы также сообщают, что стекла вылетели в пятиэтажных домах вокруг, а взрыв был слышен даже в восточных кварталах. Волна от взрыва была очень сильной, в результате загорелась боевая машина десанта.

Жертв в результате взрыва нет.

Напомним, ранее партизаны рассказали, как в Луганске взорвали памятник оккупантам.