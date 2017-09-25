В Донецке "власти" ДНР отказались финансировать предприятие для незрячих — западные СМИ

В захваченном Донецке "власти" самопровозглашенной ДНР отказалась финансировать предприятие для незрячих в связи с "военными расходами".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Agence France-Presse.

Агентство уточнило, что до начала конфликта (вспыхнул в середине апреля 2014-го) на предприятии работали 1,5 тыс. человек, в частности, занимались производством крышек для консервации и банок.

"На сегодня на предприятии работают 76 человек… средняя зарплата составляет около 2 тыс. рублей. По оценкам экспертов,… на подконтрольной ДНР территории проживают около 2 тыс. человек с проблемами зрения", — говорится в статье.

Ранее нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук писал, что руководство управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами-участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией проинформировало главарей террористических ДНР и ЛНР о необходимости сокращения объемов "бюджета".