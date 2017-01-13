Скрытое выдвижение, имитация воздушных целей. На Херсонщине прошли учения ПВО, опубликованы фото

Во время занятий военнослужащие отработали вопросы управления и взаимодействия разнородных подразделений.

На Херсонщине прошли учения ПВО Минобороны Украины

Херсонской области подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки "Юг" совместно с подразделениями боевого обеспечения провели учения.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Минобороны.

Сообщается, что во время занятий военнослужащие отработали вопросы управления и взаимодействия разнородных подразделений: аэрозольную маскировку при изменении стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО, а также совместное движение колонны на большое расстояние.

Особенностью этих учений было выполнения поставленных задач подразделениями ПВО как днем, так и ночью. Тактико-специальные занятия проводились в напряженном режиме с интенсивным применением имитационных воздушных целей.

Следует отметить, что во время учений военнослужащие, прошедшие боевую выучку в зоне проведения АТО и имеющие опыт боевого применения штатного вооружения, делились опытом с выпускниками учебных подразделений прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина провела ракетные учения возле Крыма.

Фото: Минобороны.