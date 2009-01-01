Смертельное ДТП в Харькове. Суд арестовал водителя Volkswagen

Дронов три недели находился в больнице, на заседание он приехал с фиксатором на шее.

Геннадий Дронов УНИАН

В среду, 8 ноября, поздно вечером в Харькове суд согласился с доводами правоохранителей и решил арестовать второго участника, — водителя Volkswagen

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Заседание длилось весь день, мужчину отправили за решетку на 60 суток без права на внесение залога.

"До этого Дронов три недели находился в больнице и не имел статуса подозреваемого или задержанного, а проходил по делу в качестве свидетеля. Подозрение водителю объявили два дня назад после ряда экспертиз на месте трагедии", — отмечается в статье.

В зал суда мужчина приехал из больницы с фиксатором на шее. В прокуратуре уверены, что водитель имитирует ухудшение состояния здоровья, чтобы избежать попадания в СИЗО.

"Дронов при применении более мягкого пресечения может скрываться от органов досудебного следствия или незаконно влиять на свидетелей, потерпевших, экспертов", — сказал прокурор Максим Блохин.

Напомним, 18 октября в центре Харькова Lexus столкнулся с Volkswagen Touareg, потом первый выехал на тротуар, где сбил пешеходов. Пятеро пострадавших погибли на месте происшествия, еще шестеро — были травмированы и доставлены в больницу, потом один из них умер.

За рулем Lexus находилась студентка Алена Зайцева, ее задержали правоохранители. Было начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Девушке сообщили о подозрении в совершении преступления, суд избрал ей меру пресечения. Позже начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех говорил, что второй подозреваемый в смертельной аварии — Геннадий Дронов — начал движение и пересек перекресток на желтый сигнал светофора.

Видео: ТСН