Число жертв резонансного ДТП в Харькове увеличилось до шести

В Харькове увеличилось число жертв резонансного ДТП на улице Сумской, в больнице скончалась одна из пострадавших.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

Отмечается, что пострадавшая Дина Берченко умерла сегодня в 9.45.

В медицинских учреждениях остаются еще 5 человек, пострадавших в результате резонансной аварии.

Напомним, 18 октября вечером в центре Харькова вблизи перекрестка улиц Сумской и Мечникова автомобиль Lexus столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате Lexus вылетел на тротуар, где сбил пешеходов. Пятеро из них погибли на месте, еще шестеро были травмированы и доставлены в больницу.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

20 октября суд на два месяца взял под стражу 20-летнюю Елену Зайцеву, которая управляла автомобилем Lexus.

Полиция обнародовала фамилии травмированных, доставленных в больницы: Оксана Берченко (27 лет, харьковчанка, 4-я больница, состояние тяжелое), Диана Берченко (24 года, 4-я больница, состояние стабильное), Юрий Неудачин (29 лет, харьковчанин, 4-я больница, состояние тяжелое), Анна Комар (25 лет, жительница Кременчуга, областная больница, состояние стабильное), Оксана Нестеренко (36 лет, киевлянка, 4-я больница), Жанна Власенко (30 лет, харьковчанка, областная больница, состояние тяжелое, неконтактное, беременная).