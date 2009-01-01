"Снегири заклевали". В Горловке и Ясиноватой уничтожены три боевика — соцсети

Пока силы АТО соблюдают "школьное перемирие", террористы продолжают гибнуть.
Об этом волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова сообщает на своей странице в Facebook.
Боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев на своей странице в Facebook немного приоткрыл завесу таинственности вокруг смерти боевика у Ясиноватой. По его словам, террорист был уничтожен в промзоне Авдеевки, после чего тело было эвакуировано в Донецк.
Сообщение о смерти боевиков вызвало десятки комментариев на странице волонтера
"Лобами зіштовхнулися! Яка прикра необачність)", — сетует Nataliya Pavlysh.
"Опять на лифту катались?", — вспомнил историю "Моторолы" Олег Соколов.
"Шо, спотыкнулись??", — интересуется Валентина Сергачова.
"Скрываете вы от нас, Фея...явно дуэль на шпагах была, за честь, так сказать, и достоинство....)", — предположила Elena Chirina.
"Снегири заклевали)", — считает Igor Baryshev.
"Шастання по нєзнакомой мєсності призводить до лєтального ісхода чєрєз самоубійство", — предпредила Лариса Холод.
"Померли від радощів, бо іпотеку виплатили нарешті", — уверена Інна Григор'єва.
Напомним, тремя неделями ранее волонтер рассказала о "стреле Зевса", которая у Авдеевки уничтожила склад оружия боевиков.