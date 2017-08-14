Стрела Зевса. У Авдеевки "молния" уничтожила склад оружия боевиков — соцсети

В воскресенье, 13 августа, стало известно, что воины АТО, защищающие позиции у Авдеевки Донецкой области, стали свидетелями того, как "молния" уничтожила склад боеприпасов боевиков ДНР в районе Ясиноватской развязки, расположенной в нескольких километрах от захваченного террористами Донецка.

Об этом волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова сообщает на своей странице в Facebook.

В комментариях к своему посту волонтер сообщила, что уничтожение склада боеприпасов произошло неподалеку от ствола шахты "Бутовской". Кроме того, по ее словам, террористам понадобятся черные мешки для вывоза тел погибших.

Посетители страницы Быковой с воодушевлением восприняли сообщение о взрыве склада боеприпасов.

"Ці ще бендерівські блискавки, такі підступні", — иронизирует Irina Osypenko.

"А после раскатов грома проявилась огромная "визитка Яроша"?", — интересуется Andrey Kobrin.

"Скажіть молнії — краще в величкій склад ))))", — просит Konstantin Kuznetsov.

"Гостро заточений тризуб?!!!" — спрашивает Iruna Grytsenko.

"То Зевс влучно стріляє", — считает Іринка Агальцова.

"Перун і Даждьбог!Зевс не з нашої конфесії", — поделился мнением Андрій Кудряшов.

А боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев сообщил, что на западной окраине Донецка — в районе оккупированной боевиками ДНР и российскими военными Старомихайловки Марьинского района — было "весело". Однако боец не стал рассказывать подробности операции

Ранее "Главред" сообщал, что за прошлую неделю (7-13 августа) были уничтожены восемь боевиков, а 35 — получили ранения. Львиная доля потерь противника приходится на район Авдеевки и Мариуполя.