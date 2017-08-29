Напоролись на растяжку. В Донецке уничтожены три боевика

На днях в оккупированном боевиками ДНР и российскими военными Донецке произошло ЧП — группа террористов напоролась на замаскированную противопехотную осколочную мину натяжного действия, срабатывающую от освобождения натянутой проволоки.

Об этом боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев сообщает на своей странице в Facebook.

По его данным, чрезвычайное происшествие случилось в районе шахты "Бутовка", а жертвами растяжки стали сразу три боевика. Других подробностей инцидента боец не сообщил и официального подтверждения потерь боевиков не поступало.

Напомним, двумя неделями ранее, 16 августа, в Донецке была проведена блестящая операции —на казенном заводе химических изделий была уничтожена перевалочная база и база хранения боеприпасов, поставляемых России.

фото: pinterest.com