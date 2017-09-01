"Снегири заклевали". В Горловке и Ясиноватой уничтожены три боевика — соцсети

В четверг, 31 августа, вечером стало известно, что на Донецком направлении боевики ДНР потеряли убитыми три человека — два террориста были уничтожены холодным оружием в районе временно оккупированной Горловки, еще один — под Ясиноватой.

Об этом волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова сообщает на своей странице в Facebook.

Боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев на своей странице в Facebook немного приоткрыл завесу таинственности вокруг смерти боевика у Ясиноватой. По его словам, террорист был уничтожен в промзоне Авдеевки, после чего тело было эвакуировано в Донецк.

Сообщение о смерти боевиков вызвало десятки комментариев на странице волонтера

"Лобами зіштовхнулися! Яка прикра необачність)", — сетует Nataliya Pavlysh.

"Опять на лифту катались?", — вспомнил историю "Моторолы" Олег Соколов.

"Шо, спотыкнулись??", — интересуется Валентина Сергачова.

"Скрываете вы от нас, Фея...явно дуэль на шпагах была, за честь, так сказать, и достоинство....)", — предположила Elena Chirina.

"Снегири заклевали)", — считает Igor Baryshev.

"Шастання по нєзнакомой мєсності призводить до лєтального ісхода чєрєз самоубійство", — предпредила Лариса Холод.

"Померли від радощів, бо іпотеку виплатили нарешті", — уверена Інна Григор'єва.

Напомним, тремя неделями ранее волонтер рассказала о "стреле Зевса", которая у Авдеевки уничтожила склад оружия боевиков.