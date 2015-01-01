Снежный коллапс парализовал Закарпатье, на Львовщине и Прикарпатье ждут сход лавин и ураганный ветер

ГосЧС просит водителей воздержаться от поездок и дождаться улучшения погодных условий.

ГосЧС Закарпатья

из-за обильного снегопада и заносов на автодорогах, добрался до Львовской и Ивано-Франковской областей, ограничено движение большегрузного транспорта.

Об этом со ссылкой на в пресс-службу ГосЧС сообщает УНИАН.

На Львовщине, по информации Укравтодора, с 9 часов 4 января было ограничено движение большегрузного транспорта на участке дороги М-06 Киев — Чоп, км 621 — км 702 (от Стрыя до границы с Закарпатской областью).

С 10 часов 30 минут 4 января движение большегрузного транспорта также ограничено на участке дороги Н-13 Львов — Самбор — Ужгород, км 132 — км 156 (от Турки до границы с Закарпатской областью).

На Прикарпатье, по информации Укравтодора, с 12 час. 4 января временно ограничено движение большегрузного транспорта при выезде в Закарпатскую область со стороны Яблунецкого перевала — автодорога Н-09 Мукачево — Ивано-Франковск — Рогатин — Львов; со стороны Долины — автодорога Р-21 Долина — Хуст", — рассказали в ГосЧС.

Поэтому ГосЧС обратилась к водителям и призывала воздержаться от поездок и дождаться улучшения погодных условий.

Также сообщается, что, что на Львовщине и Закарпатье 4 января были порывы ветра до 23 м/с, местами 25-30 м/сек.

"Кроме того, в горах Львовской области и высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей ожидается значительный уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги", — говорится в сообщении спасателей.

Фото: sns.gov.ua