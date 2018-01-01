"Свинота". В Харькове в гимназии ученица получила стресс из-за оскорблений директора

Департамент образования инициировал проверку.

Директор гимназии Александра Зуб обвинения в свой адрес называет беспочвенными Фото: скрин видео ТСН

В Харькове учитель украинского языка и литературы, которая на протяжении 30 лет занимает также должность директора гимназии , оскорбляет детей на уроках нецензурной лексикой.

Девочка получила стресс из-за слов педагога: "Я засуну тебе этот карандаш в ж*опу", говорится в сюжете ТСН.

Ученица гимназии Амина Гришина рассказала об инциденте дома, после чего мама забеспокоилась. Однако другие родители инициативу не поддержали с оговоркой на "это же директор".

"Свинота, какого черта в школу ходите", - это высказывание директора Амине удалось записать на диктофон.

В комментарии журналистам ТСН директор харьковской гимназии №6 Александра Зуб утверждает, что записанные школьниками слова являются случайностью, у нее сработали эмоции. Остальные обвинения родителей называет беспочвенными.

В департаменте образования подтвердили, что проводят по факту инцидента официальную проверку, изучают обстоятельства, общаются с родителями школьников.

По словам юриста Ивана Мудраченко, необходимо доказательство вины педагога, в соответствии с которым будет определяться административная ответственность. Это может быть, как выговор, так и увольнение нарушившего закон директора.

А тем временем родители Амины Гришиной, не дожидаясь справедливого наказания для неэтичного учителя, перевели девочку в другую школу.

Напомним, ранее в Днепре издевательства одноклассников довели мальчика-переселенца из Донецкой области до комы.