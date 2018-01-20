Скандал в Херсоне. Пьяная мать ворвалась в школу и избила учеников, опубликовано видео

В Херсоне в школе №36 нетрезвая мать пятиклассника ворвалась в кабинет и избила троих детей из другого класса.

Женщина ругалась нецензурной бранью и угрожала детям, а также пустила в ход кулаки, написала на своей странице в Facebook мама одного из учащихся Ирина Сайко.

"Сегодня в школе произошли ужасные вещи, мать ребенка из 5Б в нетрезвом состоянии избила троих детей из 7А, била руками, ногами, бросала об стену. Вызвана была полиция, заявление написано, самое интересное то, что сотрудник новой полиции сразу сказал, что ничего ей не будет", — написала женщина.

Некоторые эпизоды школьники сняли на видео. "Я так понимаю для того, чтобы что-то ей было, нужно было убить детей. Дети сняли видео, жалко, что не все смогли снять, но главное, что свидетелей очень много. Теперь очень хочется, чтобы эта ситуация не сошла ей с рук, а полиция справедливо отнеслась к этой ужасной ситуации над нашими детьми", — подытожила Ирина Сайко.

В комментариях она написала номер школы, а также рассказала, что ее дочери тоже досталось от агрессивной мамы мальчика. По словам детей, зачинщиком конфликта стал сам пятиклассник, он светил лазером в глаза семиклассникам. Они сделали ему замечание.

Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожье агрессивный третьеклассник бросался на учительницу и детей.