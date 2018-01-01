Тело экскаваторщика на похороны доставили в ковше

Таково было последнее желание усопшего.
Соответствующее видео опубликовало издание Leicester Mercury.
Лен Фэирхерст скончался от пневмонии, ему было 77 лет. Большую часть жизни он проработал на стройках. Поэтому перед смертью мужчина пожелал, чтобы гроб с его телом на кладбище привезли в ковше экскаватора.
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"Отца знали как очень хорошего экскаваторщика. Так что это был приятный жест, ему бы это понравилось", — рассказала его дочь, 54-летняя Трейси Кокс.
Организатор похорон отметил, что подобная церемония была у него впервые. При этом все гости сошлись на том, что "это был идеальный способ проводить Лена в последний путь".
Ранее аналогично проводили в последний путь водитель экскаватора Мелвина Бейкера. Он также пожелал, чтобы его доставили к месту последнего пристанища на его любимом виде транспорта.
Напомним, СМИ узнали, где похоронили Мавроди. Территория кладбища была оцеплена и строго охранялась, отметили журналисты.
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