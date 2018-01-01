Тело экскаваторщика на похороны доставили в ковше

Таково было последнее желание усопшего.

Скрин с видео

Необычнее похороны прошли в британском городе Лестер. Там тело бывшего водителя экскаватора на его похороны привезли в ковше.

Соответствующее видео опубликовало издание Leicester Mercury.

Лен Фэирхерст скончался от пневмонии, ему было 77 лет. Большую часть жизни он проработал на стройках. Поэтому перед смертью мужчина пожелал, чтобы гроб с его телом на кладбище привезли в ковше экскаватора.

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"Отца знали как очень хорошего экскаваторщика. Так что это был приятный жест, ему бы это понравилось", — рассказала его дочь, 54-летняя Трейси Кокс.

Организатор похорон отметил, что подобная церемония была у него впервые. При этом все гости сошлись на том, что "это был идеальный способ проводить Лена в последний путь".

Ранее аналогично проводили в последний путь водитель экскаватора Мелвина Бейкера. Он также пожелал, чтобы его доставили к месту последнего пристанища на его любимом виде транспорта.

Напомним, СМИ узнали, где похоронили Мавроди. Территория кладбища была оцеплена и строго охранялась, отметили журналисты.

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