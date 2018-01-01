Три награды: эксперты в восторге от снятого в Киеве рекламного ролика

По итогам фестиваля рекламы "Каннский лев" ролик получил сразу три награды.

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По итогам фестиваля рекламы "Каннский лев" ролик получил сразу три награды. При этом работа получила победу в категориях "режиссура" ("Бронзовый лев"), продакшн-дизайн ("Бронзовый лев") и операторская работа ("Серебряный лев"), пишет The Village Украина.

"Идея принадлежит французскому продакшну Division и режиссеру Франсуа Русселе. Концепт же разработало рекламное агентство Publicis. И история ролика — ответственность Франсуа. Он имеет "Каннского льва". С Руссоле мы уже работали ранее в проекте Dior. Кроме того, он имеет опыт сотрудничества с Nike", — рассказал продюсер Family Production Никита Буковский.

Отметим, что на видео есть кадры, снятые на Подольско-Воскресенском мосту в Киеве. Основная локация с монтажной комнатой — это Национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Аэропорт воссоздали с помощью декораций в Доме торговли на Львовской площади.

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