Украинцы смогут ездить в Турцию без загранпаспортов

Украина и Турция подпишут соглашение по упрощению визового режима между странами.

Украинцы смогут ездить в Турцию на основе общегражданских паспортов после подписания соглашение по упрощению визового режима между странами.

Подписание документа состоится в ходе визита премьер-министра Украины в Анкару, сообщил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу на встрече с мэром города Анталья Мендерсом Тюрелом , сообщает агентство "Анадолу".

"Это очень важный документ, учитывая тот факт, что загранпаспорта есть на руках лишь 30 процентов жителей Украины. Новое соглашение позволит привлечь на курорты Турции большее число туристов из самых различных регионов Украины", — отметил министр.

Чавушоглу выразил убежденность в том, что в 2017 году в секторе туризма Турции наметится оживление, а число туристов увеличится.

Напомним, украинцам отменили плату за визы в Румынию, которая является одной из стран-членов Евросоюза.

фото: qha.com.ua