В "ДНР" стало меньше "мотострелков" — волонтер

Причины случившегося враг никогда не назовет, но все тайное становится явным, считает Гай.

Боевики ДНР, иллюстрация Reuters

В четверг, 9 ноября, на захваченной части Донбасса из расположения "1-й отдельной мотострелковой бригады"сбежала группа боевиков.

Об этом волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса Мирослав Гай написал на своей странице в Facebook.

По его слова, причины противник никогда не назовет, но все тайное становится явным.

"… в "1 омсбр" дезертировала из расположения бригады группа военнослужащих ДНР… Я так понимаю — это подарок судьбы перед Новым годом", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник говорил, что 8 ноября на востоке Украины военные страны ответным огнем уничтожили двух боевиков "ДНР", а еще четырех — ранили.