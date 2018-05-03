В Европе назвали лучший автомобиль года. Фото

Авто этой марки получило данную премию впервые.

Победителем конкурса "Европейский автомобиль года" впервые выбран кроссовер Volvo XC40.

Как пишет Motor, победитель получил 325 голосов, на втором месте оказался хэтчбек Seat Ibiza с 242 голосами, на третьем – седан BMW 5 серии с 226 голосами.

В список номинантов на премию также вошли Kia Stinger (204 балла), Citroen C3 Aircross (171 балл), Audi A8 (169 баллов) и Alfa Romeo Stelvio (163 балла).

У Volvo XC40 четырехцилиндровые двигатели семейства Drive-E: дизельные D4 и бензиновые T5. Отдача первого составляет 190 лошадиных сил, а второго – 254 лошадиные силы. Позднее для модели будет доступен трехцилиндровый агрегат объемом 1,5 литра (158 сил и 265 Нм момента), а также гибридная силовая установка.

Ранее "Европейскими автомобилями года" уже становились Peugeot 3008, Opel Astra, Volkswagen Passat, Peugeot 308 и Volkswagen Golf.

Напомним, в Украине решили продавать самые дешевые в мире автомобили. Их особенности позволяют им выйти на рынок с ценой ниже 4 тысяч долларов.