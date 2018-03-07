В Европе назвали лучший автомобиль года. Фото

Победителем конкурса "Европейский автомобиль года" впервые выбран кроссовер Volvo XC40.

Как пишет Motor, победитель получил 325 голосов, на втором месте оказался хэтчбек Seat Ibiza с 242 голосами, на третьем – седан BMW 5 серии с 226 голосами.

В список номинантов на премию также вошли Kia Stinger (204 балла), Citroen C3 Aircross (171 балл), Audi A8 (169 баллов) и Alfa Romeo Stelvio (163 балла).

У Volvo XC40 четырехцилиндровые двигатели семейства Drive-E: дизельные D4 и бензиновые T5. Отдача первого составляет 190 лошадиных сил, а второго – 254 лошадиные силы. Позднее для модели будет доступен трехцилиндровый агрегат объемом 1,5 литра (158 сил и 265 Нм момента), а также гибридная силовая установка.

Ранее "Европейскими автомобилями года" уже становились Peugeot 3008, Opel Astra, Volkswagen Passat, Peugeot 308 и Volkswagen Golf.

Напомним, в Украине решили продавать самые дешевые в мире автомобили. Их особенности позволяют им выйти на рынок с ценой ниже 4 тысяч долларов.