В Латвии засекли украинский суперкар Himera Q, опубликовано фото

В июне этого года в Украине был представлен прототип "Himera Q".

Суперкар Himera Q delfi.lv

В Латвии на заправке в селе Кекава сфотографировали новый украинский суперкар Himera Q.

Об этом сообщает издание Delfi.

Отмечается, что машина находилась на прицепе у заправочной станции. Автор фото предположил, что это Lada Raven, однако издание отмечает, что с большой долей вероятности это была украинская Himera Q, чья стоимость составляет около 700 тысяч евро.

Российский и украинский суперкар часто путают, так разработкой их дизайна занимался один человек — Дмитрий Лазарев. В 2014 году дизайнер подал на конкурс, организованный "АвтоВАЗом", эскизы Lada Raven. Позже он отозвал свой проект, так как был недоволен условиями конкурса, в ходе которого оценить работу предлагалось не профессионалам, а интернет-пользователям.

После этого работой Лазарева заинтересовались в Украине. Дизайнер передал местным инвесторам свои эскизы, но официальный договор так и не был заключен. Тем не менее, работа над первым украинским суперкаром продолжилась, но в первоначальный дизайн были внесены существенные изменения.

В июне этого года в Украине был представлен прототип "Himera Q". Разработчики обещали, что уже осенью презентуют товарную версию суперкара, который будет доступен в двух модификациях — электрическая версия стоимостью 700 тысяч евро и с бензиновым мотором от Audi R8 стоимостью 500 тысяч евро.

Собирать "Химеру" будут в Испании. Как прототип суперкара на трейлере оказался в Кекаве, неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине создан уникальный суперкар.

Фото: delfi.lv.